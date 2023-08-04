Суд у Москві виніс вирок Навальному: як відреагували його соратники
У Росії засудили опозиціонера Олексія Навального до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачують в "екстремізмі".
Про це повідомили російські ЗМІ.
Рішення суду
Відомо, що суд відбувся у виправній колонії №6, яка знаходиться у Володимирській області. Там Навальний відбуває термін у 9 років.
За словами журналістів РФ, 19 років є загальним терміном. Стільки Навальний проведе в колонії, враховуючи всі вироки.
Зазначається, що політика звинуваючують за шістьма статтями Кримінального кодексу Росії, які мають:
- "заклики до екстремізму",
- "реабілітацію нацизму",
- "фінансування екстремізму".
Реакція Навального
Своєю чергою він відреагував на таке рішення суду.
"Я чудово розумію, що, як і багато політв'язнених, відбуваю довічний термін, де довічність вимірюється терміном мого життя або терміном життя цього режиму. Цифра засуджена не для мене. Вона для вас. Вас, а не мене хочуть налякати і позбавити волі до опору. Путін не повинен досягти своєї мети. Не втрачайте волі до спротиву", — прокоментував опозиціонер.
Як підтримали політика
Водночас у Вільнюсі біля десятка людей вийшло на мітинг в підтримку Олексія Навального, повідомило видання "SOTA".
"Мітинг пройшов біля інсталяції "ШІЗО" Навального", — зазначили у повідомленні.
Щодо соратників політика, то наразі невідомо, чи відбувалися акції протесту саме в Росії. У ЗМІ немає жодної інформації про такі випадки.
Нагадаємо, російського юриста директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова закидали яйцями перед будівлею ООН у Женеві. За його словами, причиною є відкриття макета камери ШІЗО, в якій перебував російський опозиціонер Олексій Навальний.