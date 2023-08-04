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Суд у Москві виніс вирок Навальному: як відреагували його соратники

4 серпня 2023 20:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Суд у Москві виніс вирок Навальному: як відреагували його соратники
Суд у справі російського опозиціонера Олексія Навального. Фото: SOTA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії засудили опозиціонера Олексія Навального до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачують в "екстремізмі". 

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Рішення суду

Відомо, що суд відбувся у виправній колонії №6, яка знаходиться у Володимирській області. Там Навальний відбуває термін у 9 років. 

За словами журналістів РФ, 19 років є загальним терміном. Стільки Навальний проведе в колонії, враховуючи всі вироки. 

Зазначається, що політика звинуваючують за шістьма статтями Кримінального кодексу Росії, які мають:

  • "заклики до екстремізму",
  • "реабілітацію нацизму",
  • "фінансування екстремізму".

Реакція Навального

Своєю чергою він відреагував на таке рішення суду.

"Я чудово розумію, що, як і багато політв'язнених, відбуваю довічний термін, де довічність вимірюється терміном мого життя або терміном життя цього режиму. Цифра засуджена не для мене. Вона для вас. Вас, а не мене хочуть налякати і позбавити волі до опору. Путін не повинен досягти своєї мети. Не втрачайте волі до спротиву", — прокоментував опозиціонер.

Як підтримали політика

Водночас у Вільнюсі біля десятка людей вийшло на мітинг в підтримку Олексія Навального, повідомило видання "SOTA". 

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Мітинг у Вільнюсі на підтримку Навального. Фото: SOTA

"Мітинг пройшов біля інсталяції "ШІЗО" Навального", — зазначили у повідомленні.

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Мітинг у Вільнюсі на підтримку Навального. Фото: SOTA

Щодо соратників політика, то наразі невідомо, чи відбувалися акції протесту саме в Росії. У ЗМІ немає жодної інформації про такі випадки.

Нагадаємо, російського юриста директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова закидали яйцями перед будівлею ООН у Женеві. За його словами, причиною є відкриття макета камери ШІЗО, в якій перебував російський опозиціонер Олексій Навальний.

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