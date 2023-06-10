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Соратника Навального закидали яйцями перед будівлею ООН

10 червня 2023 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Соратника Навального закидали яйцями перед будівлею ООН
Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов. Фото: navalny.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російського юриста директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова закидали яйцями перед будівлею ООН у Женеві. За його словами, причиною є відкриття макета камери ШІЗО, в якій перебував російський опозиціонер Олексій Навальний.

Про це Жданов написав у Telegram.

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Соратника Навального закидали яйцями

"Якісь два качки-титушки вирішили закидати яйцями. Відбувся легкими подряпинами. Потрапили ще в дівчину поряд. Боягузи швидко втекли. Ви б бачили, як смішно і ганебно вони виглядають. І все це навпроти головної будівлі ООН", — йдеться в повідомленні Жданова.

Соратник Навального Іван Жданов з понівеченим обличчям. Фото: t.me/ioannZH

Нагадаємо, що по всій Росії цієї неділі затримували людей. Все через те, що вони вийшли на акцію, аби підтримати Олексія Навального. Напередодні його команда закликала росіян вийти на мітинги, аби підтримати політика в день народження. Йому виповнилося 47 років.

Також ми повідомляли, що дружину Олексія Навального можуть заарештувати прямо в аеропорту, якщо вона прилетить до Москви. Юлія планує відвідати столицю РФ для участі в процесі у новій кримінальній справі проти її чоловіка.

Додамо, що російського опозиціонера Олексія Навального вкотре відправили до ШІЗО. Це вже в 15 раз. Минулого разу, а це було наприкінці квітня, політика також відправляли до штрафного ізолятора після того, як він відбув там попередні 15 діб.

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