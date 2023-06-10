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Соратника Навального забросали яйцами перед зданием ООН

10 июня 2023 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Соратника Навального забросали яйцами перед зданием ООН
Директор Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов. Фото: navalny.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российского юриста директора Фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова забросали яйцами перед зданием ООН в Женеве. По его словам, причиной является открытие макета камеры ШИЗО, в которой находился российский оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом Жданов написал в Telegram.

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Соратника Навального забросали яйцами

"Какие-то качки-титушки решили забрасывать яйцами. Отделался легкими царапинами. Попали еще в девушку рядом. Трусы быстро убежали. Вы бы видели, как смешно и позорно они выглядят. И все это напротив главного здания ООН", — говорится в сообщении Жданова.

Соратник Навального Иван Жданов с изуродованным лицом. Фото: t.me/ioannZH

Напомним, что по всей России в это воскресенье задерживали людей. Все потому, что они вышли на акцию, чтобы поддержать Алексея Навального. Накануне его команда призвала россиян выйти на митинги с тем, чтобы поддержать политика в день рождения. Ему исполнилось 47 лет.

Также мы сообщали, что жена Алексея Навального может быть арестована прямо в аэропорту, если она прилетит в Москву. Юлия планирует посетить столицу РФ для участия в процессе по новому уголовному делу против ее мужа.

Добавим, что российского оппозиционера Алексея Навального в очередной раз отправили в ШИЗО. Это уже в 15 раз. В прошлый раз, а это было в конце апреля, политика также отправляли в штрафной изолятор после того, как он отбыл там предыдущие 15 суток.

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