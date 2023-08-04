Суд в Москве вынес приговор Навальному: как отреагировали его соратники
В России приговорили оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняют в "экстремизме".
Об этом сообщили российские СМИ.
Решение суда
Известно, что суд прошел в исправительной колонии №6, которая находится во Владимирской области. Там Навальный отбывает срок в 9 лет.
По словам журналистов РФ, 19 лет является общим сроком. Столько Навальный проведет в колонии, учитывая все приговоры.
Отмечается, что политика обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса России, которые имеют:
- "призывы к экстремизму",
- "реабилитацию нацизма",
- "финансирование экстремизма".
Реакция Навального
В свою очередь он отреагировал на такое решение суда.
"Я прекрасно понимаю, что, как и многие политзаключенные, отбываю пожизненный срок, где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра осуждена не для меня. Она для вас. Вас, а не меня, хотят испугать и лишить свободы к сопротивлению. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению", — прокомментировал оппозиционер.
Как поддержали политика
В Вильнюсе около десятка человек вышли на митинг в поддержку Алексея Навального, сообщило издание "SOTA".
"Митинг прошел возле инсталляции "ШИЗО" Навального" , — отметили в сообщении.
Что касается соратников политика, то пока неизвестно, происходили ли акции протеста именно в России. В СМИ нет никакой информации о таких случаях.
Напомним, российского юриста директора Фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова забросали яйцами перед зданием ООН в Женеве. По его словам, причиной стало открытие макета камеры ШИЗО, в которой находился российский оппозиционер Алексей Навальный.