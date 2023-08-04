Суд в Москве вынес приговор Навальному: как отреагировали его соратники

Суд по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Фото: SOTA

В России приговорили оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняют в "экстремизме".

Об этом сообщили российские СМИ.

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Решение суда

Известно, что суд прошел в исправительной колонии №6, которая находится во Владимирской области. Там Навальный отбывает срок в 9 лет.

По словам журналистов РФ, 19 лет является общим сроком. Столько Навальный проведет в колонии, учитывая все приговоры.

Отмечается, что политика обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса России, которые имеют:

"призывы к экстремизму",

"реабилитацию нацизма",

"финансирование экстремизма".

Реакция Навального

В свою очередь он отреагировал на такое решение суда.

"Я прекрасно понимаю, что, как и многие политзаключенные, отбываю пожизненный срок, где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра осуждена не для меня. Она для вас. Вас, а не меня, хотят испугать и лишить свободы к сопротивлению. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению", — прокомментировал оппозиционер.

Как поддержали политика

В Вильнюсе около десятка человек вышли на митинг в поддержку Алексея Навального, сообщило издание "SOTA".

Митинг в Вильнюсе в поддержку Навального. Фото: SOTA

"Митинг прошел возле инсталляции "ШИЗО" Навального" , — отметили в сообщении.

Митинг в Вильнюсе в поддержку Навального. Фото: SOTA

Что касается соратников политика, то пока неизвестно, происходили ли акции протеста именно в России. В СМИ нет никакой информации о таких случаях.

Напомним, российского юриста директора Фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова забросали яйцами перед зданием ООН в Женеве. По его словам, причиной стало открытие макета камеры ШИЗО, в которой находился российский оппозиционер Алексей Навальный.