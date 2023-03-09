Міжнародний жіночий велотур в Англії під загрозою скасування: у чому причина
Цьогорічний міжнародний жіночий велотур у Британії під загрозою скасування через відсутність спонсорів. Втрата ключових партнерів призвела до нестачі фінансування у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів.
Про це пише The Guardians.
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Що відомо
У четвер, 9 березня, організатор велотуру оголосив маршрут червневих перегонів, але також попередив, що популярна подія "терміново потребує додаткового комерційного прибутку для її проведення у 2023 році".
Як зазначає видання, у 2022 році змагання проходили без титульного спонсора, і організатори все ще шукають головного партнера. Sweetspot має час до середини квітня, щоб почати закривати прогалину, враховуючи необхідність розпочати бронювання житла, завершити логістику для гонки та узгодити плани з місцевою владою.
Була надія, що оголошення про запуск маршруту викличе новий інтерес до перегонів, і зрозуміло, що організатори вже провели деякі розмови з потенційними партнерами та залишаються оптимістично налаштованими щодо перегонів, що наближаються
"З огляду на нинішній економічний клімат, нам довелося працювати більше, ніж будь-коли раніше, щоб організувати гонку, яка б відповідала найкращим командам і гонщикам світу, тому я повинен подякувати всім нашим зацікавленим сторонам за їх продовження підтримка заходу", — сказав директор перегонів Мік Беннетт.
Нагадаємо, нещодавно у США лікар-хірург пробіг марафон, щоб дістати орган, який застряг в заторі.
Фото: Getty Images