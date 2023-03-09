Международный женский велотур в Англии под угрозой отмены: в чем причина
Нынешний международный женский велотур в Британии под угрозой отмены из-за отсутствия спонсоров. Утрата ключевых партнеров привела к недостатку финансирования в размере 500 тыс. фунтов стерлингов.
Об этом пишет The Guardians.
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Что известно
В четверг, 9 марта, организатор велотура объявил маршрут июньской гонки, но также предупредил, что популярное событие "срочно нуждается в дополнительной коммерческой прибыли для ее проведения в 2023 году".
Как отмечает издание, в 2022 году соревнования проходили без титульного спонсора и организаторы все еще ищут главного партнера. У Sweetspot есть время до середины апреля, чтобы начать закрывать пробел, учитывая необходимость начать бронирование жилья, завершить логистику для гонки и согласовать планы с местными властями.
Была надежда, что объявление о запуске маршрута вызовет новый интерес к гонке, и понятно, что организаторы уже провели некоторые разговоры с потенциальными партнерами и остаются оптимистично настроенными относительно приближающейся гонки.
"Учитывая нынешний экономический климат, нам пришлось работать больше, чем когда-либо раньше, чтобы организовать гонку, которая бы отвечала лучшим командам и гонщикам мира, поэтому я должен поблагодарить всех наших заинтересованных сторон за их продолжение поддержки мероприятия", — сказал директор гонки Мик Беннетт.
Напомним, недавно в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать застрявший в пробке орган.
Фото: Getty Images