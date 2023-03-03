У Татарстані порекомендували росіянам мати при собі український паспорт на випадок тривоги

Щоправда, як роздобути українське громадянство та валюту, у міністерстві не розповіли

Головне управління МНС Татарстану порекомендувало російським громадянам завести собі паспорт України та гривні. Про це повідомляє місцеве видання inkazan.ru.

Відомство опублікувало у своєму телеграм-каналі картинку, покликану роз'яснити росіянам, що саме потрібно покласти в тривожну валізку. При цьому серед необхідних речей фігурує паспорт із українським гербом та пачка 50-гривневих купюр.

Скріншот: inkazan.ru

Через деякий час прес-служба МНС замінила картинку, вкрадену з українських джерел. Однак на новій ілюстрації паспорт все ще не бордового кольору, як у рф, зазначає видання.

Нагадаємо, 2 березня відбулися потужні вибухи в підмосковній Коломні, Тульській області та Брянську. Наступного дня, 3 березня, стало відомо про масштабну пожежу на території льотного училища в Краснодарі.

Раніше у Мережі з'явилися фото та відео наслідків масованої атаки БПЛА на російські регіони 28 лютого.