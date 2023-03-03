У Татарстані порекомендували росіянам мати при собі український паспорт на випадок тривоги

МНС Татарстану запропонувало росіянам покласти у тривожну валізку український паспорт та гривні
Головне управління МНС Татарстану порекомендувало російським громадянам завести собі паспорт України та гривні. Про це повідомляє місцеве видання inkazan.ru.
Відомство опублікувало у своєму телеграм-каналі картинку, покликану роз'яснити росіянам, що саме потрібно покласти в тривожну валізку. При цьому серед необхідних речей фігурує паспорт із українським гербом та пачка 50-гривневих купюр.
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Через деякий час прес-служба МНС замінила картинку, вкрадену з українських джерел. Однак на новій ілюстрації паспорт все ще не бордового кольору, як у рф, зазначає видання.
Нагадаємо, 2 березня відбулися потужні вибухи в підмосковній Коломні, Тульській області та Брянську. Наступного дня, 3 березня, стало відомо про масштабну пожежу на території льотного училища в Краснодарі.
Раніше у Мережі з'явилися фото та відео наслідків масованої атаки БПЛА на російські регіони 28 лютого.