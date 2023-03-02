Бавовна в росії: у Тульській області та Брянську пролунали вибухи
Сьогодні, 2 березня, у росії лунають вибухи. Їх чули у Тульській області та Брянську.
Про це пишуть російські ЗМІ.
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Деталі
Повідомляють, що у Тульській області щось прилетіло.
Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Брянську. Вони пишуть, що кілька снарядів упали на цивільні об'єкти.
Нагадаємо, у столиці росії встановили ще одну систему ППО. Вона розташована поряд з метро "Салар'єво".
Також ми писали, що у Мережі з'явилися нові фото та відео наслідків атаки дронів на нафтосховище "Роснефти" у Туапсе.
Додамо, у Республіці Адигея стався інцидент, пов'язаний із падінням невідомого літального апарату. Об'єкт впав у селищі Нове Гіагінського району.