Бавовна в росії: у Тульській області та Брянську пролунали вибухи

Росіяни звинуватили ЗСУ

Сьогодні, 2 березня, у росії лунають вибухи. Їх чули у Тульській області та Брянську.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Повідомляють, що у Тульській області щось прилетіло.

Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Брянську. Вони пишуть, що кілька снарядів упали на цивільні об'єкти.

Нагадаємо, у столиці росії встановили ще одну систему ППО. Вона розташована поряд з метро "Салар'єво".

Також ми писали, що у Мережі з'явилися нові фото та відео наслідків атаки дронів на нафтосховище "Роснефти" у Туапсе.

Додамо, у Республіці Адигея стався інцидент, пов'язаний із падінням невідомого літального апарату. Об'єкт впав у селищі Нове Гіагінського району.