Хлопок в россии: в Тульской области и Брянске раздались взрывы

Россияне обвинили ВСУ

Сегодня, 2 марта, в россии раздаются взрывы. Их слышали в Тульской области и Брянске.

Об этом пишут российские СМИ.

Подробности

Сообщается, что в Тульской области что-то прилетело.

Россияне обвинили ВСУ в обстреле Брянска. Они пишут, что несколько снарядов упали на гражданские объекты.

Напомним, в столице россии установили еще одну систему ПВО. Она расположена рядом с метро "Саларьево".

Также мы писали, что в Сети появились новые фото и видео последствий атаки дронов на нефтехранилище "Роснефти" в Туапсе.

Добавим, в Республике Адыгея произошел инцидент, связанный с падением неизвестного летательного аппарата. Объект рухнул в поселке Новое Гиагинского района.