Хлопок в россии: в Тульской области и Брянске раздались взрывы
Сегодня, 2 марта, в россии раздаются взрывы. Их слышали в Тульской области и Брянске.
Об этом пишут российские СМИ.
-
Ночной ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: возросло количество погибших
-
Блинкен заявил, что не планирует встречаться с представителями рф и Китая на саммите G20
-
Новая кредитная программа МВФ: Минфин назвал дату начала работы миссии
-
"Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых
-
Часть густонаселенного района Одессы осталась без тепла: в чем причина
-
В россии придумали очередную басню об "атаки ВСУ": пишут, что ДРГ на Брянщине обстреляла автомобиль и автобус
-
На берегу японского острова Токуносима нашли еще один металлический шар неизвестного происхождения
-
Британская разведка назвала фактор, который помешает активным наступательным действиям под Бахмутом до конца марта
-
"Лучше у деда не спрашивать": Цыбульская спела о скандале с Бобулом и попросилась на интервью
-
Виктор Осимхен и Харри Кейн летом могут перейти в "Манчестер Юнайтед"
Подробности
Сообщается, что в Тульской области что-то прилетело.
Россияне обвинили ВСУ в обстреле Брянска. Они пишут, что несколько снарядов упали на гражданские объекты.
Напомним, в столице россии установили еще одну систему ПВО. Она расположена рядом с метро "Саларьево".
Также мы писали, что в Сети появились новые фото и видео последствий атаки дронов на нефтехранилище "Роснефти" в Туапсе.
Добавим, в Республике Адыгея произошел инцидент, связанный с падением неизвестного летательного аппарата. Объект рухнул в поселке Новое Гиагинского района.