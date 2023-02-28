У російській Адигеї впав невідомий літальний апарат: подробиці

Падіння невідомого літального апарату

У Республіці Адигея стався інцидент, пов'язаний із падінням невідомого літального апарату. Об'єкт впав у селищі Нове Гіагінського району.

Про це повідомив глава республіки Мурат Кумпілов.

Літальний апарат у рф

Згідно з повідомленням, об'єкт впав у селищі Нове Гіагінського району. Нині на місці події працює слідча група, яка займається з'ясуванням причин та обставин інциденту.

За словами чиновника, внаслідок падіння невстановленого апарату ніхто не постраждав, проте зареєстровано незначну руйнацію господарської споруди тваринницької ферми.

Примітно, що Адигея знаходиться на південному заході Росії, поряд з Краснодарським краєм.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого в повітряному просторі на відстані 160-200 км від Санкт-Петербурга було помічено невідомий літаючий об'єкт. За процедурою аеропорт Пулково призупинив ухвалення повітряних суден і не дає дозволу на зліт.

Представник Смольного підтвердив інформацію про закриття неба через невідомий об'єкт і повідомив, що в повітря піднято винищувачів. Деякі читачі, які мешкають у центрі міста, повідомляють, що чують звуки винищувачів, що нагадують звуки на параді.