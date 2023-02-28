В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности
В Республике Адыгея произошел инцидент, связанный с падением неизвестного летательного аппарата. Объект упал в поселке Новое Гиагинского района.
Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
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Летательный аппарат в рф
Согласно сообщению, объект упал в поселке Новое Гиагинского района. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая занимается выяснением причин и обстоятельств инцидента.
По словам чиновника, в результате падения неустановленного аппарата никто не пострадал, однако зарегистрировано незначительное разрушение хозяйственного сооружения животноводческой фермы.
Примечательно, что Адыгея находится на юго-западе рф, рядом с Краснодарским краем.
Напомним, что во вторник, 28 февраля, в воздушном пространстве на расстоянии 160-200 км от Санкт-Петербурга был замечен неопознанный летающий объект. По процедуре аэропорт Пулково приостановил принятие воздушных судов и не дает разрешение на взлет.
Представитель Смольного подтвердил информацию о закрытии неба из-за неопознанного объекта и сообщил, что в воздух подняты истребители. Некоторые читатели, которые живут в центре города, сообщают, что слышат звуки истребителей, напоминающие звуки на параде.