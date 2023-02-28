В Санкт-Петербурге подняли в небо истребители из-за НЛО
Во вторник, 28 февраля в воздушном пространстве на расстоянии 160-200 км от Санкт-Петербурга был замечен неопознанный летающий объект. По процедуре аэропорт Пулково приостановил принятие воздушных судов и не дает разрешение на взлет.
Об этом сообщило Министерство обороны через свои каналы связи в службу Пулково, пишет "Фонтанка".
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Санкт-Петербург закрыл небо из-за "неопознанного объекта": что известно
Представитель Смольного подтвердил информацию о закрытии неба из-за неопознанного объекта и сообщил, что в воздух подняты истребители. Некоторые читатели, живущие в центре города, сообщают, что слышат звуки истребителей, напоминающие звуки на параде.
Минобороны не предоставило дополнительной информации об этом инциденте гражданским службам. Вместе с тем, волнения граждан в Петербурге возрастают из-за неопознанного летающего объекта и мера предосторожности, принятая аэропортом Пулково.
Напомним, что в Китае в небе заметили неопознанные объекты, похожие на НЛО. При этом власти страны заявили, что никаких учений объявлено не было.
Как рассказали очевидцы, непознанные объекты были замечены в граничащей с россией провинции Хэйлунцзян. Власти сообщают, что никаких уведомлений об учениях не было. Людей призывают не беспокоиться.