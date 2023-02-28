У Санкт-Петербурзі підняли в небо винищувачі через НЛО

Винищувачі рф

У вівторок, 28 лютого в повітряному просторі на відстані 160-200 км від Санкт-Петербурга було помічено невідомий літаючий об'єкт. За процедурою аеропорт Пулково призупинив ухвалення повітряних суден і не дає дозволу на зліт.

Про це повідомило Міністерство оборони через свої канали зв'язку в службу Пулково, пише "Фонтанка".

Представник Смольного підтвердив інформацію про закриття неба через невідомий об'єкт і повідомив, що в повітря піднято винищувачів. Деякі читачі, які мешкають у центрі міста, повідомляють, що чують звуки винищувачів, що нагадують звуки на параді.

Міноборони не надало додаткової інформації про цей інцидент цивільним службам. Разом з тим, хвилювання громадян у Петербурзі зростають через невідомий літаючий об'єкт і запобіжний захід, прийнятий аеропортом Пулково.

Нагадаємо, що у Китаї у небі помітили непізнані об'єкти, схожі на НЛО. При цьому влада країни заявила, що жодних навчань оголошено не було.

Як розповіли очевидці, непізнані об'єкти були помічені в провінції Хейлунцзян, що межує з росією. Влада повідомляє, що жодних повідомлень про навчання не було. Людей закликають не турбуватися.