НЛО? Над Китаем заметили ряд из неопознанных объектов
В Китае в небе заметили неопознанные объекты, похожие на НЛО. При этом власти страны заявили, что никаких учений объявлено не было.
Об этом сообщают в соцсетях.
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Как рассказали очевидцы, непознанные объекты были замечены в граничащей с россией провинции Хэйлунцзян. Власти сообщают, что никаких уведомлений об учениях не было. Людей призывают не беспокоиться.
Как пишут российские СМИ, о неопознанных светящихся шарах в небе до сих пор ничего не известно.
Напомним, в Молдове прекратили пассажирские авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Сообщается о том, что на территорию страны залетел беспилотник.
Также мы писали, что на днях в Китае заметили неопознанный летающий объект.
Кроме того, в небе над США летал воздушный шар из Китая. Его сбили по приказу Байдена.