Мобілізація в рф: відтепер росіяни не зможуть видалятися з "Держпослуг"

Мобілізовані росіяни

З 1 квітня росіяни не зможуть видаляти свої облікові записи з "Держпослуг" після анонсу цифрових повісток. На сайті навіть зникла кнопка видалення свого кабінету.

Про це повідомляє The moscow times.

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Як відомо, сервіс "Держпослуги" навіть прибрав кнопку видалення облікового запису після введення цифрових повісток. Функція зникла на сайті, а в мобільному додатку повідомляється про її недоступність. Також зі сторінки допомоги зникла інструкція з ліквідації облікового запису.

У службі підтримки заявили, що тепер видалити профіль на "Держпослугах" можна лише через особистий запит у центрі обслуговування.

У росії вперше дійшли до такого "дива техніки" і почали розсилати повістки в електронному вигляді. Зазначається, що це проводиться "в рамках весняного призову".

Нагадаємо, нещодавно у російському генштабі розповіли, чи планують нову хвилю мобілізації. Там запевняють, що другу хвилю мобілізації проводити не збираються.

Водночас у російському генштабі наголошують, що триває набір людей на службу за контрактом для участі у війні проти України.

Додамо, російський диктатор володимир путін раніше підписав указ про весняний призов, який почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня. До російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що у росії влада планує приховати черговий етап мобілізації, назвавши його "вербуванням добровольців". Втім, у регіонах все одно будуть діяти звичними примусовими методами.