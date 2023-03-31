Мобилизация в россии: отныне россияне не смогут удаляться из "Госуслуг"

Мобилизированные россияне

С 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из "Госуслуг" после анонса цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.

Об этом сообщает The Moscow times.

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Как известно, сервис "Госуслуги" даже убрал кнопку удаления аккаунта после ввода цифровых повесток. Функция исчезла на сайте, а в мобильном приложении сообщается о ее недоступности. Также со страницы помощи исчезла инструкция по ликвидации аккаунта.

В службе поддержки заявили, что теперь удалить профиль на "Госуслугах" можно только по личному запросу в центре обслуживания.

В россии впервые дошли до такого "чуда техники" и начали рассылать повестки в электронном виде. Отмечается, что это происходит "в рамках весеннего призыва".

Напомним, недавно в российском генштабе рассказали, планируют ли новую волну мобилизации. Там утверждают, что вторую волну мобилизации проводить не собираются.

В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.

Добавим, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.

Недавно британская разведка сообщила, что в россии власти планируют скрыть очередной этап мобилизации, назвав его "вербовкой добровольцев". Впрочем, в регионах все равно будут действовать обычными принудительными методами.