"Могилізація" затягнеться: в РФ планують збільшити призовний вік з 27 до 30 років

Пленарне засідання Держдуми. Фото: РосЗМІ

У РФ планують змінити рамки призовного віку. Відповідний законопроєкт Держдума РФ має розглянути у вівторок, 25 липня.

Про це пише РосЗМІ.

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Що відомо про законопроєкт Держдуми

Як відомо, наприкінці 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував змінити вік призову на строкову службу з 18-27 років до 21-30 років. Згодом Держдума розглянула цей законопроєкт у червні цього року. Однак урядовці запропонували свої корективи.

Під час першого читання у Думі планували поступове підвищення нижньої вікової межі призову: у 2024 році з 19 до 30 років, у 2025 році – від 20 до 30 років, у 2026 році – від 21 року до 30 років.

Однак, врешті від варіанту з поступовим підвищенням відмовились і залишили нижню межу призовного віку незмінною. Тож 18-річних громадян РФ всеодно можуть мобілізувати. Проти такого штучного подовження призовного віку виступили голови двох комітетів Ради федерації: голова комітету з оборони Віктор Бондарєв та голова комітету із законодавства та держбудівництва Андрій Клішас.

Зокрема, Бондарєв заявив, що у разі підвищення верхньої межі призовного віку до 30 років, нижня межа призовного віку має становити 21 рік. В іншому випадку це порушує пропорції. Тож чиновник припустив можливість залишити чинні рамки без змін.

Незважаючи на суперечності, 25 липня Держдума розгляне поправки до законопроєкту про підвищення призовного віку. У разі прийняття, зміни вступлять в силу вже з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, у Кремлі на законодавчому рівні закріплюють репресії проти росіян.