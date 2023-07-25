"Могилизация" затянется: в РФ планируют увеличить призывной возраст с 27 до 30 лет

Пленарное заседание Госдумы Фото: РосСМИ

В РФ планируют изменить рамки призывного возраста. Соответствующий законопроект Госдума РФ рассмотрит во вторник, 25 июля.

Об этом пишет РосСМИ.

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Что известно о законопроекте Госдумы

Как известно, в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет. Впоследствии Госдума рассмотрела этот законопроект в июне этого года. Однако чиновники предложили свои коррективы.

Во время первого чтения в Думе планировалось постепенное повышение нижней возрастной границы призыва: в 2024 году с 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Однако, в конце концов, от варианта с постепенным повышением отказались и оставили нижний предел призывного возраста неизменным. Поэтому, несмотря на продление срока призыва до 30 лет, 18-летних граждан РФ все равно могут мобилизовать. Против такого искусственного продления призывного возраста выступили главы двух комитетов Совета федерации: председатель комитета по обороне Виктор Бондарев и председатель комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В частности, Бондарев заявил, что в случае повышения верхнего предела призывного возраста до 30 лет, нижний предел должен составлять 21 год. В противном случае будет нарушение пропорции. Так что чиновник допускает возможность оставить действующие рамки без изменений.

Несмотря на противоречия, 25 июля Госдума рассмотрит поправки в законопроект о повышении призывного возраста. В случае принятия изменения вступят в силу уже с 1 января 2024 года.

Напомним, в Кремле на законодательном уровне закрепляют репрессии против россиян.