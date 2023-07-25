У Кремлі на законодавчому рівні закріплюють репресії проти росіян, — ІSW

Держдума Російської Федерації. Фото: РосЗМІ

У Кремлі продовжують кодифікувати репресії проти власного народу в російському законодавстві. При чому самі учасники законотворчого процесу чинять цьому тільки мінімальний спротив.

Про це повідомляє ISW.

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Як відомо, 24 липня Президент Росії Володимир Путін підписав закони, які дозволяють Міністерству юстиції проводити позапланові перевірки осіб, віднесених до категорії "іноземних агентів". Також від самих росіян, а особливо державних службовців вимагають дотримуватись обмежень щодо іноземних агентів. До того ж за порушення цього закону у Кремлі вигадали неаби-які штрафи.

"Путін підписав закон, згідно з яким громадян штрафуватимуть до 50 000 рублів (близько 550 доларів США), посадових осіб – до 100 000 рублів (близько 1100 доларів США), а організації – до 300 000 (приблизно 3300 доларів США) рублів за порушення закону про іноземних агентів", — повідомляє ІSW.

Та на цьому російські урядовці не зупинились. Так, того ж дня Держдума РФ запропонувала законопроєкт, який дозволить позбавляти громадянства Росії, надане по праву народження. На думку авторів законопроєкту, громадянства треба позбавляти через певні "політичні злочини" та "дезертирство". Як виявилось з такою позицією погодились не всі.

"Голова комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас розкритикував законопроєкт і заявив, що він порушує Конституцію Росії, ймовірно, посилаючись на статтю 6, яка говорить про те, що громадянин РФ не може бути позбавлений громадянства або права змінити громадянство", — зазначили в ІSW.

Після чварів, які виникли на тлі обговорення майбутнього закону, його творці позабирали підписи.

"Три сенатори Ольга Бас (представляє ЛНР), Катерина Алтабаєва та Сергій Колбін (обидва представляють Севастополь в окупованому Криму) відкликали своє авторство законопроекту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ISW розповіли, як Путін виправдовується через вихід із зернової угоди.