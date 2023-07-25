Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Кремле на законодательном уровне закрепляют репрессии против россиян, — ISW arrow

В Кремле на законодательном уровне закрепляют репрессии против россиян, — ISW

25 июля 2023 08:55
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Кремле на законодательном уровне закрепляют репрессии против россиян, — ISW
Госдума Российской Федерации. Фото: РосСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Кремле продолжают кодифицировать репрессии против своего народа в российском законодательстве. Причем сами участники законотворческого процесса оказывают этому только минимальное сопротивление.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Как в РФ строят новую репрессивную систему

Как известно, 24 июля Президент России Владимир Путин подписал законы, разрешающие Министерству юстиции проводить внеплановые проверки лиц, отнесенных к категории "иностранных агентов". Также от самих россиян, а особенно государственных служащих, требуют соблюдать ограничения в отношении иностранных агентов. К тому же за нарушение этого закона в Кремле придумали нешуточные штрафы.

"Путин подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать до 50 000 рублей (около 550 долларов США), должностных лиц – до 100 000 рублей (около 1100 долларов США), а организации – до 300 000 (приблизительно 3300 долларов США) рублей за нарушение закона об иностранных агентах", — сообщает ISW.

Но на этом российские чиновники не остановились. Так, в тот же день Госдума РФ предложила законопроект, который позволит лишать гражданства России, предоставленное по праву рождения. По мнению авторов законопроекта, гражданства нужно лишать из-за определенных "политических преступлений" и "дезертирства". Как оказалось, с такой позицией согласились не все.

"Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал законопроект и заявил, что он нарушает Конституцию России, вероятно, ссылаясь на статью 6, которая говорит о том, что гражданин РФ не может быть лишен гражданства или права изменить гражданство", — отметили в ISW.

После споров, возникших на фоне обсуждения будущего закона, его создатели забрали подписи.

"Три сенатора Ольга Бас (представляет ЛНР), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (оба представляют Севастополь в оккупированном Крыму) отозвали свое авторство законопроекта", — говорится в сообщении.

Напомним, В ISW рассказали, как Путин оправдывается из-за выхода из зерновой сделки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз