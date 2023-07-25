В Кремле на законодательном уровне закрепляют репрессии против россиян, — ISW

Госдума Российской Федерации. Фото: РосСМИ

В Кремле продолжают кодифицировать репрессии против своего народа в российском законодательстве. Причем сами участники законотворческого процесса оказывают этому только минимальное сопротивление.

Об этом сообщает ISW.

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Как известно, 24 июля Президент России Владимир Путин подписал законы, разрешающие Министерству юстиции проводить внеплановые проверки лиц, отнесенных к категории "иностранных агентов". Также от самих россиян, а особенно государственных служащих, требуют соблюдать ограничения в отношении иностранных агентов. К тому же за нарушение этого закона в Кремле придумали нешуточные штрафы.

"Путин подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать до 50 000 рублей (около 550 долларов США), должностных лиц – до 100 000 рублей (около 1100 долларов США), а организации – до 300 000 (приблизительно 3300 долларов США) рублей за нарушение закона об иностранных агентах", — сообщает ISW.

Но на этом российские чиновники не остановились. Так, в тот же день Госдума РФ предложила законопроект, который позволит лишать гражданства России, предоставленное по праву рождения. По мнению авторов законопроекта, гражданства нужно лишать из-за определенных "политических преступлений" и "дезертирства". Как оказалось, с такой позицией согласились не все.

"Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас раскритиковал законопроект и заявил, что он нарушает Конституцию России, вероятно, ссылаясь на статью 6, которая говорит о том, что гражданин РФ не может быть лишен гражданства или права изменить гражданство", — отметили в ISW.

После споров, возникших на фоне обсуждения будущего закона, его создатели забрали подписи.

"Три сенатора Ольга Бас (представляет ЛНР), Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин (оба представляют Севастополь в оккупированном Крыму) отозвали свое авторство законопроекта", — говорится в сообщении.

Напомним, В ISW рассказали, как Путин оправдывается из-за выхода из зерновой сделки.