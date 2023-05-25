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Молдова хоче скасувати День перемоги 9 травня

25 травня 2023 03:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Молдова хоче скасувати День перемоги 9 травня
Герб Молдови. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Молдові хочуть позбавитись свята рядянського минулого 9 травня. Натомість пропонують перейменувати День перемоги на День пам'яті та відзначати його 8 травня.

У парламенті Молдови депутати від партії "Дія та солідарність" зареєстрували відповідний законопроєкт. Про це пише видання NewsMaker.

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День перемоги на День пам'яті та примирення депутати пропонують перейменувати на згадку про загиблих у Другій світовій війні. При цьому заходи у Молдові, як і в країнах Європи, відбуватимуться 8 травня. Це питання планують розглянути 25 травня.

Автори при цьому зазначають, що документ не ставить за мету гармонізувати національне законодавство із законодавством Євросоюзу. 

Нагадаємо, влада Молдови заявила, що заарештує російського диктатора Володимира Путіна, якщо він з'явиться в країні. Тим самим Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду.

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