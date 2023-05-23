У Молдові розповіли, чи заарештують Путіна, якщо він приїде в країну

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Влада Молдови заявила, що заарештує російського диктатора Володимира Путіна, якщо він з'явиться в країні. Тим самим Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю Euronews Romania.

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Президентка Молдови зазначила, що країна підписала угоду про кримінальний суд і поважатиме його рішення, зокрема ордер на арешт президента РФ Володимир Путіна. І якщо російський диктатор з'явиться у країні, то його обов'язково арештують.

Що відомо про рішення МКС

Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'яз ку з незаконною депортацією українських дітей та ситуацією в Україні в цілому.

Окрім нього, МКС видав ордер на арешт ще й Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Заарештувати російського диктатора мають держави-сторони Римського Статуту, якщо він з’явиться на їхній території. А країн, які ратифікували Римський статут, — 124, а підписали 139.

Україна підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду 20 січня 2000 року, однак ще не ратифікувала його.

Нагадаємо, нещодавно Мая Санду завила, що Молдова відмовилася від стратегічного партнерства з Росією. Вона зазначила, що Росія не є і не була стратегічним партнером Молдови. Усі ті дискримінаційні заходи, до яких вдавався Кремль щодо Кишинева, не можна назвати ознаками стратегічного партнерства.