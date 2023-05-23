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В Молдове рассказали, арестуют ли Путина, если он приедет в страну

23 мая 2023 16:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Молдове рассказали, арестуют ли Путина, если он приедет в страну
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Власти Молдовы заявили, что арестуют российского диктатора Владимира Путина, если он появится в стране. Тем самым Молдова выполнит решение Международного уголовного суда.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду в интервью Euronews Romania.

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Президент Молдовы отметила, что страна подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать его решение, в том числе ордер на арест президента РФ Владимир Путина. И если российский диктатор появится в стране, его обязательно арестуют.

Что известно о решении МКС

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи   с незаконной депортацией украинских детей и ситуацией в Украине в целом.

Кроме него, МКС выдал   ордер на арест еще и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Арестовать российского диктатора должны государства-стороны Римского Устава, если он появится на их территории. А стран, ратифицировавших Римский устав, — 124, а подписали 139.

Украина подписала Римский устав Международного уголовного суда 20 января 2000, однако еще не ратифицировала его.

Напомним, недавно Майя Санду заявила, что Молдова отказалась от стратегического партнерства с Россией. Она отметила, что Россия не является и не являлась стратегическим партнером Молдовы. Все те дискриминационные меры, которые предпринимал Кремль в отношении Кишинева, нельзя назвать признаками стратегического партнерства.

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