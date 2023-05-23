В Молдове рассказали, арестуют ли Путина, если он приедет в страну
Власти Молдовы заявили, что арестуют российского диктатора Владимира Путина, если он появится в стране. Тем самым Молдова выполнит решение Международного уголовного суда.
Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду в интервью Euronews Romania.
Что говорят в Молдове об аресте Путина
Президент Молдовы отметила, что страна подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать его решение, в том числе ордер на арест президента РФ Владимир Путина. И если российский диктатор появится в стране, его обязательно арестуют.
Что известно о решении МКС
Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с незаконной депортацией украинских детей и ситуацией в Украине в целом.
Кроме него, МКС выдал ордер на арест еще и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.
Арестовать российского диктатора должны государства-стороны Римского Устава, если он появится на их территории. А стран, ратифицировавших Римский устав, — 124, а подписали 139.
Украина подписала Римский устав Международного уголовного суда 20 января 2000, однако еще не ратифицировала его.
Напомним, недавно Майя Санду заявила, что Молдова отказалась от стратегического партнерства с Россией. Она отметила, что Россия не является и не являлась стратегическим партнером Молдовы. Все те дискриминационные меры, которые предпринимал Кремль в отношении Кишинева, нельзя назвать признаками стратегического партнерства.