Молдова хочет отменить День победы 9 мая

Герб Молдовы. Фото: Google

В Молдове хотят избавиться от праздника советского прошлого 9 мая. Предлагают переименовать День победы в День памяти и отмечать его 8 мая.

В парламенте Молдовы депутаты от партии "Действие и солидарность" зарегистрировали соответствующий законопроект. Об этом пишет издание NewsMaker.

Читайте также:

День победы на День памяти и примирения депутаты предлагают поменять в память о погибших во Второй мировой войне. При этом мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, состоятся 8 мая. Этот вопрос планируется рассмотреть 25 мая.

Авторы при этом отмечают, что документ не ставит своей целью гармонизировать национальное законодательство с законодательством Евросоюза.

Напомним, власти Молдовы заявили, что арестуют российского диктатора Владимира Путина, если он появится в стране. Тем самым Молдова выполнит решение Международного уголовного суда.