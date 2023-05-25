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Молдова хочет отменить День победы 9 мая

25 мая 2023 03:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Молдова хочет отменить День победы 9 мая
Герб Молдовы. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Молдове хотят избавиться от праздника советского прошлого 9 мая. Предлагают переименовать День победы в День памяти и отмечать его 8 мая.

В парламенте Молдовы депутаты от партии "Действие и солидарность" зарегистрировали соответствующий законопроект. Об этом пишет издание NewsMaker.

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День победы на День памяти и примирения депутаты предлагают поменять в память о погибших во Второй мировой войне. При этом мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, состоятся 8 мая. Этот вопрос планируется рассмотреть 25 мая.

Авторы при этом отмечают, что документ не ставит своей целью гармонизировать национальное законодательство с законодательством Евросоюза.

Напомним, власти Молдовы заявили, что арестуют российского диктатора Владимира Путина, если он появится в стране. Тем самым Молдова выполнит решение Международного уголовного суда.

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