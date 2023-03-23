Молдова отримає додаткову допомогу від ЄС, — президент Румунії

Клаус Йоганніс

Молдова отримає додатковий пакет підтримки. Його надасть Європейський Союз.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс, передає Newsmaker.

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"Я хотів би окремо зазначити, що нам із колегами вдалося обговорити підтримку Молдови. Молдова отримає додаткову суттєву допомогу, підтримку від ЄС, і ми вважаємо, що це дуже важливо, як для Молдови, так і для нас, і для всієї Європи", — заявив Йоганніс.

За його словами, неприпустимо дозволити Молдові стати жертвою дезінформації, гібридних атак і словесних погроз з боку рф.

Лідери ЄС пообіцяли далі надавати підтримку Молдові на її шляху до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 22 березня президентка Молдови Мая Санду підписала закон про мову в країні. Він передбачає визнання румунської мови — державною.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що найкращим захистом Молдови від агресії росії є захист сусідньої України. Тож Заходу необхідно допомагати Україні.

Додамо, світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.