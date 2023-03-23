Молдова получит дополнительную помощь от ЕС, — президент Румынии

Клаус Йоханнис

Молдова получит дополнительный пакет поддержки. Его предоставит Европейский Союз.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Newsmaker.

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"Я хотел бы особо отметить, что нам с коллегами удалось обсудить поддержку Молдовы. Молдова получит дополнительную существенную помощь, поддержку от ЕС, и мы считаем, что это очень важно как для Молдовы, так и для нас, и для всей Европы", — заявил Йоханнис.

По его словам, недопустимо разрешить Молдове стать жертвой дезинформации, гибридных атак и словесных угроз со стороны рф.

Лидеры ЕС пообещали дальше оказывать поддержку Молдове на ее пути в Европейский Союз.

Напомним, 22 марта, президент Молдовы Мая Санду подписала закон о языке в стране. Он предполагает признание румынского языка — государственным.

Также мы писали, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что лучшей защитой Молдовы от агрессии россии является защита соседней Украины. Так что Западу необходимо помогать Украине.

Добавим, мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.