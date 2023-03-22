Санду підписала закон про мову в Молдові: яку обрали

Мая Санду

Сьогодні, 22 березня, президентка Молдови Мая Санду підписала закон про мову в країні. Він передбачає визнання румунської мови — державною.

Про це Санду написала у Facebook.

Деталі

"Сьогодні я промульгувала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", — наголосила Санду.

За її словами, ті, хто десятиліттями говорив, що громадяни говорять "молдавською", а не румунською мовою — хочуть розділити суспільство.

"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підпорядкувати і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, переймалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", — написала Санду.

Вона додала, що румунська мова здатна зміцнити суспільство Молдови.

Нагадаємо, у четвер парламент Молдови ухвалив у другому читанні законопроєкт, ініційований партією PAS, який передбачає заміну терміна "молдавська мова" на "румунську мову" у всіх законах країни. За законопроєкт проголосували 58 депутатів, після чого депутати PAS встали та вигукували "Браво!", тоді як депутати від Блоку комуністів та соціалістів прийшли з плакатами на знак протесту.

Також ми писали, що росія через масові протести хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль спеціально влаштовує в країні проросійські мітинги проти влади.

Додамо, світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.