Санду підписала закон про мову в Молдові: яку обрали
Сьогодні, 22 березня, президентка Молдови Мая Санду підписала закон про мову в країні. Він передбачає визнання румунської мови — державною.
Про це Санду написала у Facebook.
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"Сьогодні я промульгувала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", — наголосила Санду.
За її словами, ті, хто десятиліттями говорив, що громадяни говорять "молдавською", а не румунською мовою — хочуть розділити суспільство.
"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підпорядкувати і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, переймалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", — написала Санду.
Вона додала, що румунська мова здатна зміцнити суспільство Молдови.
Нагадаємо, у четвер парламент Молдови ухвалив у другому читанні законопроєкт, ініційований партією PAS, який передбачає заміну терміна "молдавська мова" на "румунську мову" у всіх законах країни. За законопроєкт проголосували 58 депутатів, після чого депутати PAS встали та вигукували "Браво!", тоді як депутати від Блоку комуністів та соціалістів прийшли з плакатами на знак протесту.
Також ми писали, що росія через масові протести хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль спеціально влаштовує в країні проросійські мітинги проти влади.
Додамо, світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.