Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Санду підписала закон про мову в Молдові: яку обрали arrow

Санду підписала закон про мову в Молдові: яку обрали

22 березня 2023 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мая Санду
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 березня, президентка Молдови Мая Санду підписала закон про мову в країні. Він передбачає визнання румунської мови — державною.

Про це Санду написала у Facebook.

Читайте також:

Деталі

"Сьогодні я промульгувала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", — наголосила Санду.

За її словами, ті, хто десятиліттями говорив, що громадяни говорять "молдавською", а не румунською мовою — хочуть розділити суспільство.

"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підпорядкувати і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, переймалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", — написала Санду.

Вона додала, що румунська мова здатна зміцнити суспільство Молдови. 

Нагадаємо, у четвер парламент Молдови ухвалив у другому читанні законопроєкт, ініційований партією PAS, який передбачає заміну терміна "молдавська мова" на "румунську мову" у всіх законах країни. За законопроєкт проголосували 58 депутатів, після чого депутати PAS встали та вигукували "Браво!", тоді як депутати від Блоку комуністів та соціалістів прийшли з плакатами на знак протесту.

Також ми писали, що росія через масові протести хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль спеціально влаштовує в країні проросійські мітинги проти влади.

Додамо, світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:10 За тиждень обсяги експорту агропродукції зросли на 65%

19:10 У Генштабі розповіли про успішні удари по російських окупантах протягом доби

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

19:01 Подразнення, запалення та геморой: який туалетний папір небезпечний для здоров'я

18:54 Екологічна катастрофа: на райському острові утворилися скелі з пластику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:46 У "Реалі" розповіли, чи повернеться Моурінью до клубу

18:41 Пригожин попросив у США грошей на новий проєкт ПВК "Вагнера": подробиці

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з фото

18:30 В Чорному морі помітили першу зграю дельфінів за тривалий час

18:28 Як вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за 600 доларів, і до чого тут альпака

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з відео

16:58Обстріл житлового будинку: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:31 "Грибок та холод": Одеські волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада

Новина з відео

15:26 Лавров взявся лякати Україну урановими боєприпасами від Британії

Новина з відео

14:34Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорізька влада прокоментувала обстріл житлового будинку: скільки ракет влучило у багатоповерхівку

Новина з відео

14:02 Наслідки ракетного удару по Запоріжжю (ФОТО)

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Новина з фото

21:23 Знаменитості-емігранти: ТОП-5 зірок-біженців

Актуальне по темі

None 22 Березень 17:31

За тиждень обсяги експорту агропродукції зросли на 65%

None 22 Березень 18:58

У Генштабі розповіли про успішні удари по російських окупантах протягом доби

None 22 Березень 19:06

Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

None 22 Березень 18:14

Подразнення, запалення та геморой: який туалетний папір небезпечний для здоров'я

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB