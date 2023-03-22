Санду подписала закон о языке в Молдове: какую выбрали
Сегодня, 22 марта, президент Молдовы Мая Санду подписала закон о языке в стране. Он предусматривает признание румынского языка — государственным.
Об этом Санду написала в Facebook.
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"Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю", — подчеркнула Санду.
По ее словам, те, кто десятилетиями говорил, что граждане говорят на "молдавском", а не на румынском языке — хотят разделить общество.
"Это происходит потому, что когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить. Те, кто пытался нас разделить, занимались не лингвистикой, а тем, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре", — написала Санду.
Она добавила, что румынский язык способен укрепить общество Молдовы.
Напомним, в четверг парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект, инициированный партией PAS, предусматривающий замену термина "молдавский язык" на "румынский язык" во всех законах страны. За законопроект проголосовали 58 депутатов, после чего депутаты PAS встали и выкрикивали "Браво!", тогда как депутаты от Блока коммунистов и социалистов пришли с плакатами в знак протеста.
Также мы писали, что россия из-за массовых протестов хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кремль специально устраивает в стране пророссийские митинги против власти.
Добавим, мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.