Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Санду подписала закон о языке в Молдове: какую выбрали arrow

Санду подписала закон о языке в Молдове: какую выбрали

22 марта 2023 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мая Санду
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 марта, президент Молдовы Мая Санду подписала закон о языке в стране. Он предусматривает признание румынского языка — государственным.

Об этом Санду написала в Facebook.

Читайте также:

Подробности

"Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю", — подчеркнула Санду.

По ее словам, те, кто десятилетиями говорил, что граждане говорят на "молдавском", а не на румынском языке — хотят разделить общество.

"Это происходит потому, что когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить. Те, кто пытался нас разделить, занимались не лингвистикой, а тем, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре", — написала Санду.

Она добавила, что румынский язык способен укрепить общество Молдовы.

Напомним, в четверг парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект, инициированный партией PAS, предусматривающий замену термина "молдавский язык" на "румынский язык" во всех законах страны. За законопроект проголосовали 58 депутатов, после чего депутаты PAS встали и выкрикивали "Браво!", тогда как депутаты от Блока коммунистов и социалистов пришли с плакатами в знак протеста.

Также мы писали, что россия из-за массовых протестов хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кремль специально устраивает в стране пророссийские митинги против власти.

Добавим, мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:22 Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом

19:10 За неделю объемы экспорта агропродукции выросли на 65%

19:10 В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

19:01 Раздражение, воспаление и геморрой: какая туалетная бумага опасна для здоровья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:54 Экологическая катастрофа: на райском острове образовались скалы из пластика

18:46 В "Реале" рассказали, вернется ли Моуринью в клуб

18:41 Пригожин попросил у США денег на новый проект ЧВК "Вагнера": подробности

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з фото

18:30 В Черном море заметили первую стаю дельфинов за долгое время

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з відео

18:08 Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

Новина з відео

14:34Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку

Новина з відео

14:02 Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Актуальное по теме

None 22 Март 19:22

Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом

None 22 Март 17:31

За неделю объемы экспорта агропродукции выросли на 65%

None 22 Март 18:58

В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток

None 22 Март 19:06

Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB