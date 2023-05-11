Молдова поки що не обмежуватиме імпорт зерна з України

Вантаж кукурудзи засипають у вантажівку на зерносховищі в селі Білогір’я, Хмельницька область. Фото: REUTERS/Гліб Гараніч

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив, що уряд поки не вводитиме обмеження на імпорт деяких зернових та олійних культур з України. Це ні до чого б не призвело.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Міністр сільського господарства Молдови зазначив, що запровадження обмежень на імпорт зерна з України ні до чого б не призвели.

"Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна запровадила б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено", — наголосив він.

Боля зазначив, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначними — загалом було імпортовано лише 177 тонн пшениці та 4 000 тонн насіння соняшнику у той час, як елеватори в Молдові можуть зберігати до трьох мільйонів тонн продукції.

Також міністр заявив, що уряд Молдови готовий надати додаткові субсидії у розмірі 100 млн леїв для забезпечення підтримки молдавських сільськогосподарських виробників.

Нагадаємо, що в Польщі прокуратура Жешува розслідує махінації з імпортом українського зерна. За два тижні встановили десятки компаній та виявили кілька тисяч тонн зерна, яке привезли з України та продали, приховуючи його походження і кінцеве призначення.

Також ми повідомляли, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 1 по 7 травня через морські порти Одеської області було експортовано 404 тисячі тонн агропродукції. Показник експорту другий тиждень поспіль б’є антирекорди.