Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Молдова поки що не обмежуватиме імпорт зерна з України arrow

Молдова поки що не обмежуватиме імпорт зерна з України

11 травня 2023 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Молдова поки що не обмежуватиме імпорт зерна з України
Вантаж кукурудзи засипають у вантажівку на зерносховищі в селі Білогір’я, Хмельницька область. Фото: REUTERS/Гліб Гараніч
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив, що уряд поки не вводитиме обмеження на імпорт деяких зернових та олійних культур з України. Це ні до чого б не призвело.

Про це повідомляє NewsMaker.

Читайте також:

Що відомо

Міністр сільського господарства Молдови зазначив, що запровадження обмежень на імпорт зерна з України ні до чого б не призвели.

"Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна запровадила б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено", — наголосив він.

Боля зазначив, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначними — загалом було імпортовано лише 177 тонн пшениці та 4 000 тонн насіння соняшнику у той час, як елеватори в Молдові можуть зберігати до трьох мільйонів тонн продукції.

Також міністр заявив, що уряд Молдови готовий надати додаткові субсидії у розмірі 100 млн леїв для забезпечення підтримки молдавських сільськогосподарських виробників.

Нагадаємо, що в Польщі прокуратура Жешува розслідує махінації з імпортом українського зерна. За два тижні встановили десятки компаній та виявили кілька тисяч тонн зерна, яке привезли з України та продали, приховуючи його походження і кінцеве призначення.

Також ми повідомляли, що за тиждень роботи "зернового коридору"  з 1 по 7 травня через морські порти Одеської області було експортовано 404 тисячі тонн агропродукції. Показник експорту другий тиждень поспіль б’є антирекорди. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB