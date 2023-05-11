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Молдова пока не будет ограничивать импорт зерна из Украины

11 мая 2023 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Молдова пока не будет ограничивать импорт зерна из Украины
Груз кукурузы засыпают в грузовик на зернохранилище в селе Белогорье, Хмельницкая область. Фото: REUTERS/Глеб Гаранич
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что правительство пока не будет вводить ограничения на импорт некоторых зерновых и масличных культур из Украины. Это ни к чему бы ни привело.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Министр сельского хозяйства Молдовы отметил, что введение ограничений на импорт зерна из Украины ни к чему бы не привело.

"Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", — подчеркнул он.

Боля отметил, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны — всего было импортировано только 177 тонн пшеницы и 4 000 тонн семян подсолнечника в то время, как элеваторы в Молдове могут хранить до трех миллионов тонн продукции.

Также министр заявил, что правительство Молдовы готово предоставить дополнительные субсидии в размере 100 млн леев для обеспечения поддержки молдавских сельскохозяйственных производителей.

Напомним, что в Польше прокуратура Жешува расследует махинации с импортом украинского зерна. Через две недели установили десятки компаний и обнаружили несколько тысяч тонн зерна, которое привезли из Украины и продали, скрывая его происхождение и конечное назначение.

Также мы сообщали, что за неделю работы "зернового коридора" с 1 по 7 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 404 тысяч тонн агропродукции. Показатель экспорта вторую неделю подряд бьет антирекорды.

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