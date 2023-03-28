Моравецький анонсував санкції проти Білорусі через "ядерний план"

Матеуш Моравецький

Білорусь, безсумнівно, зіткнеться з подальшими європейськими санкціями через російський план розміщення тактичної ядерної зброї в країні. Напруженість між Варшавою та Мінськом досягла нового максимуму.

Про це пише Reuters з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

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"Цей крок росії... оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до оголошення додаткових санкцій. Рівень цих санкцій буде набагато суворішим для режиму Лукашенка", — прем'єр Польщі.

Моравецький сказав, що він веде щоденні переговори з іншими лідерами Європейського Союзу щодо 11-го пакету санкцій проти росії і що він включатиме більше заходів, спрямованих проти Білорусі, близького союзника москви.

Зазначається, що відносини між Варшавою та Мінськом були напруженими ще до того, як війна в Україні зробила їх союзниками протиборчих сторін у конфлікті. Польща звинувачує Білорусь в організуванні міграційної кризи вздовж своїх кордонів, яка досягла піку у 2021 році, хоча мігранти продовжують прибувати на кордон і сьогодні. Мінськ заперечує проштовхування мігрантів до кордону.

Нагадаємо, Мінськ і москва домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У Пентагоні відреагували на таку заяву. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов та радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. За словами президента рф, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Фото: Reuters