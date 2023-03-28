Моравецкий анонсировал санкции против Беларуси из-за "ядерного плана"

Матеуш Моравецкий

Беларусь, несомненно, столкнется с дальнейшими европейскими санкциями из-за российского плана размещения тактического ядерного оружия в стране. Напряженность между Варшавой и Минском достигла нового максимума.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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"Этот шаг россии... объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, безусловно, приведет к объявлению дополнительных санкций. Уровень этих санкций будет намного суровее для режима Лукашенка", — премьер Польши.

Моравецкий сказал, что он ведет ежедневные переговоры с другими лидерами Европейского Союза по 11-му пакету санкций против россии и что он будет включать больше мер, направленных против Беларуси, близкого союзника москвы.

Отмечается, что отношения между Варшавой и Минском были напряжены еще до того, как война в Украине сделала их союзниками противоборствующих сторон в конфликте. Польша обвиняет Беларусь в организации миграционного кризиса вдоль своих границ, который достиг пика в 2021 году, хотя мигранты продолжают прибывать на границу и сегодня. Минск отрицает проталкивание мигрантов к границе.

Напомним, Минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Пентагоне отреагировали на такое заявление. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ее.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам президента россии, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Фото: Reuters