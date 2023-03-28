Моравецкий анонсировал санкции против Беларуси из-за "ядерного плана"
Беларусь, несомненно, столкнется с дальнейшими европейскими санкциями из-за российского плана размещения тактического ядерного оружия в стране. Напряженность между Варшавой и Минском достигла нового максимума.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
-
За сутки оккупанты нанесли более 20 ударов: какие последствия
-
Как создать презентацию с помощью ChatGPT: проверенные лайфхаки
-
"Заякорись в Одессе": в городе пройдет ярмарка вакансий
-
"Евровидение-2023" обнародовало культурные проекты на конкурсе: Джамала и украинские соловьи
-
Литва в 2023 году закупит оружие более чем на 750 млн евро
-
Кулеба обрисовал мирный план Украины: подробности
-
На Львовщине производили некачественные компоненты к оружию, которые попадали на фронт
-
Росгвардейца, пытавший украинцев на оккупированной Херсонщине, будут судить в Украине
-
Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"
-
Назван самый дорогой футболист УПЛ
Подробности
"Этот шаг россии... объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, безусловно, приведет к объявлению дополнительных санкций. Уровень этих санкций будет намного суровее для режима Лукашенка", — премьер Польши.
Моравецкий сказал, что он ведет ежедневные переговоры с другими лидерами Европейского Союза по 11-му пакету санкций против россии и что он будет включать больше мер, направленных против Беларуси, близкого союзника москвы.
Отмечается, что отношения между Варшавой и Минском были напряжены еще до того, как война в Украине сделала их союзниками противоборствующих сторон в конфликте. Польша обвиняет Беларусь в организации миграционного кризиса вдоль своих границ, который достиг пика в 2021 году, хотя мигранты продолжают прибывать на границу и сегодня. Минск отрицает проталкивание мигрантов к границе.
Напомним, Минск и москва договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
В Пентагоне отреагировали на такое заявление. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ее.
Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам президента россии, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Фото: Reuters