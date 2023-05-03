Моравецький відповів на погрози Росії польському послу

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу. Фото: УНІАН / Ратинський В'ячеслав

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів на погрози з боку Росії на адресу польського посла в Москві. Він зазначив, що таким чином РФ показує своє справжнє обличчя.

Про це повідомляє Польське радіо.

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Відповідь Моравецького

"До всіх погроз, особливо з боку Росії, слід ставитися серйозно, але не варто дати себе залякати", – заявив Моравецький.

Прем’єр підкреслив, що польська дипломатія не піддасться тиску путінської пропаганди.

"Як наш посол у Києві, який залишився (в українській столиці — Ред.) одним з небагатьох у ці драматичні перші тижні (повномасштабного вторгнення — Ред.), так само наш посол у Москві вистояв у дуже складних реаліях і обставинах, але не дозволяє себе залякати", — додав прем'єр-міністр Польщі.

Він зауважив, що своїми заявами Росія показує своє справжнє обличчя.

Погрози з боку Росії польському послу

Нещодавно колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов виступив на російському державному телебаченні, стверджуючи, що вбивство послів є "за межами міжнародного права", натякнувши конкретно на посла Польщі.

Астахов нагадав про те, як минулого року посла Росії в Польщі Сергєя Андрєєва облили червоною фарбою. Він висловив здивування, чому посол Польщі в Росії ще не пливе по Москві-ріці.

Нагадаємо, що поляки часом ображаються, бо в українських медіа не надто багато говоримо про роль Польщі у порятунку України під час цієї війни. Вони багато чого зробили, але виділимо 5 важливих, інколи несподіваних, рішень, які вплинули на хід війни досить істотно, і як це позначиться на перебіг війни далі.