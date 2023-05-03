Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Моравецький відповів на погрози Росії польському послу arrow

Моравецький відповів на погрози Росії польському послу

3 травня 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Моравецький відповів на погрози Росії польському послу
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу. Фото: УНІАН / Ратинський В'ячеслав
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів на погрози з боку Росії на адресу польського посла в Москві. Він зазначив, що таким чином РФ показує своє справжнє обличчя.

Про це повідомляє Польське радіо.

Читайте також:

Відповідь Моравецького

"До всіх погроз, особливо з боку Росії, слід ставитися серйозно, але не варто дати себе залякати", – заявив Моравецький.

Прем’єр підкреслив, що польська дипломатія не піддасться тиску путінської пропаганди. 

"Як наш посол у Києві, який залишився (в українській столиці — Ред.) одним з небагатьох у ці драматичні перші тижні (повномасштабного вторгнення — Ред.), так само наш посол у Москві вистояв у дуже складних реаліях і обставинах, але не дозволяє себе залякати", — додав прем'єр-міністр Польщі.

Він зауважив, що своїми заявами Росія показує своє справжнє обличчя.

Погрози з боку Росії польському послу

Нещодавно колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов виступив на російському державному телебаченні, стверджуючи, що вбивство послів є "за межами міжнародного права", натякнувши конкретно на посла Польщі.

Астахов нагадав про те, як минулого року посла Росії в Польщі Сергєя Андрєєва облили червоною фарбою. Він висловив здивування, чому посол Польщі в Росії ще не пливе по Москві-ріці.

Нагадаємо, що поляки часом ображаються, бо в українських медіа не надто багато говоримо про роль Польщі у порятунку України під час цієї війни. Вони багато чого зробили, але виділимо 5 важливих, інколи несподіваних, рішень, які вплинули на хід війни досить істотно, і як це позначиться на перебіг війни далі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB