Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Моравецкий ответил на угрозы России польскому послу arrow

Моравецкий ответил на угрозы России польскому послу

3 мая 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Моравецкий ответил на угрозы России польскому послу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга. Фото: УНИАН / Ратинский Вячеслав
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на угрозы со стороны России в адрес польского посла в Москве. Он отметил, что таким образом РФ показывает свое подлинное лицо.

Об этом сообщает Польское радио.

Читайте также:

Ответ Моравецкого

"Ко всем угрозам, особенно со стороны России, следует относиться серьезно, но не стоит дать себя запугать", — заявил Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что польская дипломатия не подвергнется давлению путинской пропаганды.

"Как наш посол в Киеве, оставшийся (в украинской столице — Ред.) одним из немногих в эти драматические первые недели (полномасштабного вторжения — Ред.), так же наш посол в Москве выстоял в очень сложных реалиях и обстоятельствах, но не позволяет себя запугать", — добавил премьер-министр Польши.

Он отметил, что своими заявлениями Россия показывает свое подлинное лицо.

Угрозы со стороны России польскому послу

Недавно бывший детский омбудсмен РФ Павел Астахов выступил на российском государственном телевидении, утверждая, что убийство послов является "вне международного права", намекнув конкретно на посла Польши.

Астахов напомнил о том, как в прошлом году посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Он выразил удивление, почему посол Польши в России еще не плывет по Москве-реке.

Напомним, что поляки порой обижаются, потому что в украинских медиа не слишком много говорим о роли Польши в спасении Украины во время этой войны. Они многое сделали, но выделим 5 важных, иногда неожиданных решений, которые повлияли на ход войны довольно существенно, и как это отразится на ходе войны дальше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас