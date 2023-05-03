Моравецкий ответил на угрозы России польскому послу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга. Фото: УНИАН / Ратинский Вячеслав

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на угрозы со стороны России в адрес польского посла в Москве. Он отметил, что таким образом РФ показывает свое подлинное лицо.

Об этом сообщает Польское радио.

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Ответ Моравецкого

"Ко всем угрозам, особенно со стороны России, следует относиться серьезно, но не стоит дать себя запугать", — заявил Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что польская дипломатия не подвергнется давлению путинской пропаганды.

"Как наш посол в Киеве, оставшийся (в украинской столице — Ред.) одним из немногих в эти драматические первые недели (полномасштабного вторжения — Ред.), так же наш посол в Москве выстоял в очень сложных реалиях и обстоятельствах, но не позволяет себя запугать", — добавил премьер-министр Польши.

Он отметил, что своими заявлениями Россия показывает свое подлинное лицо.

Угрозы со стороны России польскому послу

Недавно бывший детский омбудсмен РФ Павел Астахов выступил на российском государственном телевидении, утверждая, что убийство послов является "вне международного права", намекнув конкретно на посла Польши.

Астахов напомнил о том, как в прошлом году посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Он выразил удивление, почему посол Польши в России еще не плывет по Москве-реке.

Напомним, что поляки порой обижаются, потому что в украинских медиа не слишком много говорим о роли Польши в спасении Украины во время этой войны. Они многое сделали, но выделим 5 важных, иногда неожиданных решений, которые повлияли на ход войны довольно существенно, и как это отразится на ходе войны дальше.