Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Вибухи у Москві: там знову говорять про атаку БпЛА arrow

Вибухи у Москві: там знову говорять про атаку БпЛА

1 серпня 2023 03:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Москві: там знову говорять про атаку БпЛА
Москву знову атакують БПЛА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто знову атакували БпЛА. Один із них потрапив у той же хмарочос, що й два дні тому.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Москві

Декілька користувачів та пабліків у соцмережах повідомляють про два вибухи в Одинцовському районі Московської області.  Ймовірно, це була стрілянина ППО по безпілотниках.

"Сьогодні, приблизно о 3:14, багато жителів міста Одинцово прокинулися від гучних хлопків за вікном", — пише один із місцевих каналів.

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що один безпілотник знову вдарив у хмарочос "Москва-сіті".

"Кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Ушкоджено фасад на рівні 17-го поверху", — заявив Собянін.

Нагадаємо, вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по центру "Москва-сіті".

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються в Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не дивовижні під час війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз