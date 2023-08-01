Вибухи у Москві: там знову говорять про атаку БпЛА

Москву знову атакують БПЛА

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто знову атакували БпЛА. Один із них потрапив у той же хмарочос, що й два дні тому.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Вибухи у Москві

Декілька користувачів та пабліків у соцмережах повідомляють про два вибухи в Одинцовському районі Московської області. Ймовірно, це була стрілянина ППО по безпілотниках.

"Сьогодні, приблизно о 3:14, багато жителів міста Одинцово прокинулися від гучних хлопків за вікном", — пише один із місцевих каналів.

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що один безпілотник знову вдарив у хмарочос "Москва-сіті".

"Кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Ушкоджено фасад на рівні 17-го поверху", — заявив Собянін.

Нагадаємо, вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по центру "Москва-сіті".

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються в Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не дивовижні під час війни.