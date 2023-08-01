Взрывы в Москве: там снова говорят об атаке БпЛА

Москву снова атакуют БпЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город снова атаковали БпЛА. Один из них попал в то же небоскреб, что и два дня назад.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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Взрывы в Москве

Несколько пользователей и пабликов в соцсетях сообщают о двух взрывах в Одинцовском районе Московской области — предположительно, это была стрельба ПВО по беспилотникам.

"Сегодня, примерно в 3:14, многие жители города Одинцово проснулись от громких хлопков за окном", — пишет один из местных каналов.



Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что один беспилотник снова ударил по небоскребу "Москва-сити".

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа", — заявил Собянин.

Напомним, представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.