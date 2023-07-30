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У мережі показали наслідки вибухів у Москві та момент влучання БпЛА

30 липня 2023 07:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали наслідки вибухів у Москві та момент влучання БпЛА
Наслідки вибухів у Москві. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 30 липня, у столиці РФ пролунали вибухи в бізнес-центрі "Москва-Сіті", а також у Підмосков'ї. Влада міста заявила про атаку безпілотників. У мережі показали перші кадри після вибухів та наслідки.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Вибухи у Москві

За інформацією ЗМІ, вибух стався на рівні шостого поверху в 50-поверховій будівлі "IQ-кварталу", який розташований в "Москва-Сіті".

У мережі пишуть, що у цій будівлі розміщено одразу три російських міністерства: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку. Деяку документацію винесло з офісу вибуховою хвилею.

Неспокійно цієї ночі було також у Підмосков'ї. 

Реакція Міноборони РФ

У російському міністерстві оборони заявили, що в атаці на Москву брали участь три безпілотники. Там розповіли про знищення БпЛА системою ППО над Одинцовським районом Московської області. 

"Два інших безпілотники — придушено засобами радіоелектронної боротьби, вони впали на території "Москва-Сіті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомляють і в області.

Також ми писали, що в Росії на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі пролунав вибух. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.

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