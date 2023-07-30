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В сети показали последствия взрывов в Москве и момент попадания БпЛА

30 июля 2023 07:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали последствия взрывов в Москве и момент попадания БпЛА
Последствия взрывов в Москве. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 30 июля, в столице РФ раздались взрывы в бизнес-центре "Москва-Сити", а также в Подмосковье. Власти города заявили об атаке беспилотников. В сети показали первые кадры после взрывов и последствия.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Взрывы в Москве

По информации СМИ, взрыв произошел на уровне шестого этажа в 50-этажном здании "IQ-квартала", расположенном в "Москва-Сити".

В сети пишут, что в этом здании размещены сразу три российских министерства: Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи. Некоторую документацию вынесло из офиса взрывной волной.

Неспокойно в эту ночь было также в Подмосковье.

Реакция Минобороны РФ

В российском министерстве обороны заявили, что в атаке на Москву участвовали три беспилотника. Там рассказали об уничтожении БпЛА системой ПВО над Одинцовским районом Московской области.

"Два других беспилотника — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на территории "Москва-Сити", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.

Также мы писали, что в России на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

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