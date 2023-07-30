В сети показали последствия взрывов в Москве и момент попадания БпЛА
Сегодня, 30 июля, в столице РФ раздались взрывы в бизнес-центре "Москва-Сити", а также в Подмосковье. Власти города заявили об атаке беспилотников. В сети показали первые кадры после взрывов и последствия.
Видео распространилось в Telegram-каналах.
Взрывы в Москве
По информации СМИ, взрыв произошел на уровне шестого этажа в 50-этажном здании "IQ-квартала", расположенном в "Москва-Сити".
В сети пишут, что в этом здании размещены сразу три российских министерства: Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи. Некоторую документацию вынесло из офиса взрывной волной.
Неспокойно в эту ночь было также в Подмосковье.
Реакция Минобороны РФ
В российском министерстве обороны заявили, что в атаке на Москву участвовали три беспилотника. Там рассказали об уничтожении БпЛА системой ПВО над Одинцовским районом Московской области.
"Два других беспилотника — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на территории "Москва-Сити", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщают и в области.
Также мы писали, что в России на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.