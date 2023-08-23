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Моторошні секрети криги: в Австрії знайшли рештки мандрівників біля підніжжя льодовика

23 серпня 2023 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Моторошні секрети криги: в Австрії знайшли рештки мандрівників біля підніжжя льодовика
Льодовик Шлаткеес в Австрії. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зміна клімату прискорила танення льодовика Шлаткеес в Австрії. Так, вдалося знайти останки австрійця, який загинув понад 20 років тому. 

Про це пише The Guardian

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Згідно з заявою місцевої поліції, альпійський гід виявив на льодовику Австрії останки австрійця, який помер понад 20 років тому. Напередодні, менш як два місяці тому, на тому ж льодовику знайшли інші людські останки. 

"Зміни клімату прискорили танення льодовиків, а відступаючий лід звільнив тіла альпіністів, які вони утримували роками, іноді навіть десятиліттями", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, гід знайшов труп на висоті приблизно 2900 метрів на льодовику Шлаткеес у провінції Тіроль минулої п’ятниці. Біля трупа знайшли рюкзак з готівкою, банківською карткою та водійським посвідченням.

Поліція припускає, що це тіло 37-річного чоловіка, який загинув на льодовику у 2001 році, проте результати ДНК будуть лише за декілька тижнів. 

Варто зазначити, що наприкінці червня група альпіністів виявила на тому ж льодовику людські останки та частини лиж. За даними поліції, після виявлення останків може пройти десятиліття. 

Нагадаємо, що дослідники попереджають, що у Гренландії та Антарктиці сильно почали танути крижані покриви. За словами вчених, нині льодовики Антарктики та Гренландії щороку втрачають набагато більше криги, ніж вони втрачали 30 років тому.

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