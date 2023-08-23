Моторошні секрети криги: в Австрії знайшли рештки мандрівників біля підніжжя льодовика

Льодовик Шлаткеес в Австрії. Фото: google

Зміна клімату прискорила танення льодовика Шлаткеес в Австрії. Так, вдалося знайти останки австрійця, який загинув понад 20 років тому.

Про це пише The Guardian.

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Згідно з заявою місцевої поліції, альпійський гід виявив на льодовику Австрії останки австрійця, який помер понад 20 років тому. Напередодні, менш як два місяці тому, на тому ж льодовику знайшли інші людські останки.

"Зміни клімату прискорили танення льодовиків, а відступаючий лід звільнив тіла альпіністів, які вони утримували роками, іноді навіть десятиліттями", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, гід знайшов труп на висоті приблизно 2900 метрів на льодовику Шлаткеес у провінції Тіроль минулої п’ятниці. Біля трупа знайшли рюкзак з готівкою, банківською карткою та водійським посвідченням.

Поліція припускає, що це тіло 37-річного чоловіка, який загинув на льодовику у 2001 році, проте результати ДНК будуть лише за декілька тижнів.

Варто зазначити, що наприкінці червня група альпіністів виявила на тому ж льодовику людські останки та частини лиж. За даними поліції, після виявлення останків може пройти десятиліття.

Нагадаємо, що дослідники попереджають, що у Гренландії та Антарктиці сильно почали танути крижані покриви. За словами вчених, нині льодовики Антарктики та Гренландії щороку втрачають набагато більше криги, ніж вони втрачали 30 років тому.