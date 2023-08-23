Жуткие секреты льда: в Австрии нашли остатки путешественников у подножия ледника

Ледник Шлаткеес в Австрии. Фото: google

Изменение климата ускорило таяние ледника Шлаткеес в Австрии. Так, удалось найти останки австрийца, погибшего более 20 лет назад.

Об этом пишет The Guardian.

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Согласно заявлению местной полиции, альпийский гид обнаружил на леднике Австрии останки австрийца, погибшего более 20 лет назад. Накануне менее двух месяцев назад на том же леднике нашли другие человеческие останки.

"Изменения климата ускорили таяние ледников, а отступающий лед освободил тела альпинистов, которые они скрывали годами, иногда даже десятилетиями", — говорится в сообщении.

Как известно, гид нашел труп на высоте примерно 2900 метров на леднике Шлаткеес в провинции Тироль в прошлую пятницу. Возле трупа нашли рюкзак с наличными, банковской картой и водительским удостоверением.

Полиция предполагает, что это тело 37-летнего мужчины, погибшего на леднике в 2001 году, однако результаты ДНК будут лишь через несколько недель.

Следует отметить, что в конце июня группа альпинистов обнаружила на том же леднике человеческие останки и части лыж. По данным полиции, после обнаружения останков может пройти десятилетие.

Напомним, что исследователи предупреждают, что в Гренландии и Антарктике сильно начали таять ледяные покровы. По словам ученых, сейчас ледники Антарктики и Гренландии ежегодно теряют гораздо больше льда, чем они теряли 30 лет назад.