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Це вже не смішно! У Гренландії катастрофічно швидко тануть льодовики

5 травня 2023 21:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
У Гренландії миттєво тануть льодовики – про що попереджують кліматологи
Танення льодовиків в Антарктиді та у Гренландії. Фото: Depositphotos
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Дослідники попереджають, що у Гренландії та Антарктиці сильно почали танути крижані покриви. За словами вчених, нині льодовики Антарктики та Гренландії щороку втрачають набагато більше криги, ніж вони втрачали 30 років тому.

Про це повідомляє портал "АР".

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За словами дослідників, останнім часом у Гренландії частіше та серйозніше почала танути крига. Загалом у період з 2017 до 2020 рік вчені зафіксували на 20% активніше танення льодовиків, аніж це було на початку десятиліття, та більше, ніж усемеро, ніж було на початку 1990-х років.

Танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді
Танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді. Фото: google.com

Кліматологиня Данського метеорологічного інституту та одна з авторок дослідження Рут Моттрем зазначила, що нові цифри танення криги є по-справжньому катастрофічними. За її словами, на території Гренландії все більше й більше тане крига.

Також дослідники стверджують, що у період з 1992 по 1996 рік два крижаних щити, які мають 99% світової прісноводної криги, втрачали щорічно 116 мільярдів тонн. При цьому, дві третини цієї криги знаходяться на території Антарктиди.

Таяние ледников
Танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді. Фото: google.com

Але дослідники представили свіжі дані, які свідчать про те, що у період з 2017 по 2020 рік загалом тануло до 410 мільярдів тонн щорічно. При цьому, дослідники зазначили, що більше двох третин з цієї криги розташовані на території Гренландії.

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