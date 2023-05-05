В Гренландии мгновенно тают ледники – о чем предупреждают климатологи

Таяние ледников в Антарктиде и Гренландии. Фото: Depositphotos

Исследователи предупреждают, что в Гренландии и Антарктике сильно начали таять ледяные покровы. По словам ученых, сейчас ледники Антарктики и Гренландии ежегодно теряют гораздо больше льда, чем они теряли 30 лет назад.

Об этом сообщает портал "АР".

Читайте также:

По словам исследователей, в последнее время в Гренландии чаще и серьезнее начал таять лед. В целом, с 2017 по 2020 год ученые зафиксировали на 20% активнее таяние ледников, чем это было в начале десятилетия, и больше, чем в семь раз, чем было в начале 1990-х годов.

Таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Фото: google.com

Климатолог Датского метеорологического института и один из авторов исследования Рут Моттрем отметила, что новые цифры таяния льда по-настоящему катастрофические. По ее словам, на территории Гренландии все больше и больше тает лед.

Также исследователи утверждают, что в период с 1992 по 1996 год два ледяных щита, имеющих 99% мирового пресноводного льда, теряли ежегодно 116 миллиардов тонн. При этом, две трети этого льда находятся на территории Антарктиды.

Таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Фото: google.com

Но исследователи представили свежие данные, свидетельствующие о том, что в период с 2017 по 2020 год, в общей сложности, таяло до 410 миллиардов тонн ежегодно. При этом, исследователи отметили, что более двух третей из этого льда расположены на территории Гренландии.

Напомним, мы писали о том, что исследователи объяснили, может ли человечество самостоятельно удержать глобальное потепление.

Ранее мы рассказывали, может ли глобальное потепление на планете сменить зиму в Украине.

Также мы сообщали, как полномасштабная война в Украине влияет на глобальное потепление.