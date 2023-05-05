В Гренландии мгновенно тают ледники – о чем предупреждают климатологи

Это уже не смешно! В Гренландии катастрофически быстро тают ледники
Исследователи предупреждают, что в Гренландии и Антарктике сильно начали таять ледяные покровы. По словам ученых, сейчас ледники Антарктики и Гренландии ежегодно теряют гораздо больше льда, чем они теряли 30 лет назад.
Об этом сообщает портал "АР".
По словам исследователей, в последнее время в Гренландии чаще и серьезнее начал таять лед. В целом, с 2017 по 2020 год ученые зафиксировали на 20% активнее таяние ледников, чем это было в начале десятилетия, и больше, чем в семь раз, чем было в начале 1990-х годов.
Климатолог Датского метеорологического института и один из авторов исследования Рут Моттрем отметила, что новые цифры таяния льда по-настоящему катастрофические. По ее словам, на территории Гренландии все больше и больше тает лед.
Также исследователи утверждают, что в период с 1992 по 1996 год два ледяных щита, имеющих 99% мирового пресноводного льда, теряли ежегодно 116 миллиардов тонн. При этом, две трети этого льда находятся на территории Антарктиды.
Но исследователи представили свежие данные, свидетельствующие о том, что в период с 2017 по 2020 год, в общей сложности, таяло до 410 миллиардов тонн ежегодно. При этом, исследователи отметили, что более двух третей из этого льда расположены на территории Гренландии.
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