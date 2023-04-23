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Можна уявити себе космонавтом: в NASA опублікували унікальне відео планети Земля

23 квітня 2023 14:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Можна уявити себе космонавтом: в NASA опублікували унікальне відео планети Земля
Скріншот з відео. Джерело: YouTube NASA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

NASA опублікувало відео, на якому можна побачити обертання Міжнародної космічної станції навколо Землі. Відео триває годину.

Відео розміщене на YouTube-каналі NASA.

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Деталі

NASA зняло відео на вид нашої планети з незвичного ракурсу. Тож тепер можна уявити себе космонавтом, не виходячи з дому. Відео триває близько години, а на фоні грає спокійна релакс-музика.

Кадри зняті під час двох експедицій Міжнародної космічної станції між березнем 2022 і 2023 років на висоті понад 400 кілометрів над Землею.

У NASA запевняють: це відео дозволить віртуально відчути себе членом космічної місії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Пентагон розсекретив відео, на якому зафіксовано НЛО над Близьким Сходом. На кадрах чітко видно таємничий сферичний обʼєкт, який рухається по небу над зоною бойових дій. Кадри зняті американським військом безпілотником.

 

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