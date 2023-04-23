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Можно вообразить себя космонавтом: в NASA опубликовали уникальное видео планеты Земля

23 апреля 2023 14:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Можно вообразить себя космонавтом: в NASA опубликовали уникальное видео планеты Земля
Скриншот с видео. Источник: YouTube NASA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть вращение Международной космической станции вокруг Земли. Видео длится час.

Видео размещено на YouTube-канале NASA.

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Подробности

NASA сняло видео с виду нашей планеты с необычного ракурса. Так что теперь можно представить себя космонавтом, не выходя из дома. Видео занимает около часа, а на фоне играет спокойная релакс-музыка.

Кадры сняты во время двух экспедиций Международной космической станции между мартом 2022 и 2023 годов на высоте более 400 км над Землей.

В NASA уверяют: это видео позволит виртуально ощутить членом космической миссии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пентагон рассекретил видео, на котором зафиксировано НЛО над Ближним Востоком. На кадрах отчетливо виден таинственный сферический объект, двигающийся по небу над зоной боевых действий. Кадры сняты американским войском беспилотником.

 

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