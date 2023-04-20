"Можно было по-человечески": в Росії скаржаться, що меморіал Татарському викинули в смітник

Меморіал пропагандисту Владлену Татарському у Росії. Фото: росЗМІ

Кремлівські пропагандисти шаленіють від того, що в одному із парків Росії викинули у смітник меморіал Владлену Татарському. Всі речі та спогади про пропагандиста варто було б віддати у музеї або родичам.

Про це заявив російський пропагандист Андрій Медведєв.

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Меморіал Татарському викинули у смітник

"Парк "Заряддя" на Варварці ще вчора мав народний меморіал, присвячений Владлену Татарському. Сьогодні його розібрали. Всі фото, російські прапори, георгіївські стрічки, зняли, розпихали по сміттєвих мішках, ну і, мабуть, потягнуть зараз на смітник. Щоби рамки від фото Владлена не порвали мішки, їх поламали", — написав Медведєв.

Він додав, що розуміє, час іде і цей меморіал не міг би існувати вічно, але ж можна було все зробити по-людськи. Пропагандист вважає, що правильно було б зібрати знайомих Владлена та попросити відвезти усі композиції меморіалу у шкільні музеї так званої "ДНР".

"Тим, хто тупо знищив меморіал, і тому, що дав вказівку це зробити, глибоко начхати і на Батьківщину, і на пам'ять, і на героїв. Ось, власне, питання в мене. А як ми десь перемагати хочемо, що у підручниках писатимемо про СВО, якщо з пам'яттю героїв так обходяться?" — у відчаї написав пропагандист Медведєв.

Він дуже здивований, що портрет "кавалера Ордена Мужності Макса Фоміна" опинився у помийному мішку.

"Ми з таким ставленням до героїв, війни та пам'яті, далеко підемо, звичайно", — спрогнозував він.

У Росії викинули у смітник меморіал Владлену Татарському. Фото: росЗМІ

У Росії викинули у смітник меморіал Владлену Татарському. Фото: росЗМІ

У Росії викинули у смітник меморіал Владлену Татарському. Фото: росЗМІ

У Росії викинули у смітник меморіал Владлену Татарському. Фото: росЗМІ

У Росії викинули у смітник меморіал Владлену Татарському. Фото: росЗМІ 1 / 5

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

ЗМІ оприлюднили відео, як Владлен Татарський отримав у подарунок статуетку, яка згодом вибухнула.

У Росії спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дарію Трепову. Її підозрюють у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

З цього приводу в Росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною Росія не може.