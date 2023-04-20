"Можно было по-человечески": в России жалуются, что мемориал Татарскому выбросили на помойку

Мемориал пропагандисту Владлену Татарскому в России. Фото: росСМИ

Кремлевские пропагандисты сходят с ума от того, что в одном из парков России выбросили на помойку мемориал Владлену Татарскому. Все вещи и воспоминания о пропагандисте стоило бы отдать в музее или родственникам.

Об этом заявил российский пропагандист Андрей Медведев.

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Мемориал Татарскому выбросили в помойку

"Парк "Зарядье" на Варварке еще вчера имел народный мемориал, посвященный Владлену Татарскому. Сегодня его разобрали. Все фото, российские флаги, георгиевские ленты, сняли, расталкивали по мусорным мешкам, ну и, пожалуй, потащат сейчас на помойку. Чтобы рамки от фото Владлена не порвали мешки, их поломали", — написал Медведев.

Он добавил, что понимает, время идет и этот мемориал не мог бы существовать вечно, но можно было все сделать по-человечески. Пропагандист считает, что правильно было бы собрать знакомых Владлена и попросить увезти все композиции мемориала в школьные музеи так называемой "ДНР".

"Тем, кто тупо уничтожил мемориал, и потому, что дал указание это сделать, глубоко плевать и на Родину, и на память, и на героев. Вот собственно вопрос у меня. А как мы где-то побеждать хотим, что в учебниках будем писать о СВО, если с памятью героев так обращаются?" — в отчаянии написал пропагандист Медведев.

Он очень удивлен, что портрет "кавалера Ордена Мужества Макса Фомина" оказался в мусорном мешке.

"Мы с таким отношением к героям, войне и памяти, далеко пойдем, конечно", — спрогнозировал он.

В России выбросили в помойку мемориал Владлену Татарскому. Фото: росСМИ

В России выбросили в помойку мемориал Владлену Татарскому. Фото: росСМИ

В России выбросили в помойку мемориал Владлену Татарскому. Фото: росСМИ

В России выбросили в помойку мемориал Владлену Татарскому. Фото: росСМИ

В России выбросили в помойку мемориал Владлену Татарскому. Фото: росСМИ 1/5 _ 5

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

СМИ обнародовали видео, как Владлен Татарский получил в подарок взорвавшуюся впоследствии статуэтку.

В России спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарию Трепову. Ее подозревают в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

На этот счет в России началась истерика. Да, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной Россия не может.