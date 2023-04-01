МЗС Фінляндії: країна офіційно може стати членом НАТО протягом кількох тижнів

Фінляндія може отримати запрошення від Генсека НАТО днями

Фінляндія може отримати запрошення від генсека НАТО найближчими днями. У цьому впевнений міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто.

А фінальні кроки до членства в НАТО Фінляндії будуть здійснені протягом найближчих двох тижнів. Про це йдеться в повідомленні Yle.

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"Фінал" шляху Фінляндії до НАТО має розпочатися з відправлення Туреччиною документа про ратифікацію до Вашингтона, де він зберігатиметься у Держдепі США. Після цього американці проінформують Генсека Альянсу Єнса Столтенберга, і він направить офіційне запрошення до НАТО Фінляндії.

"Це може статися будь-якого дня. Якщо мені потрібно дати оцінку, скажу, що йдеться про понеділок, вівторок. Якщо це відправлення документів Туреччиною піде за планом, то наступного тижня або через тиждень можуть бути остаточні кроки в НАТО", — наголосив міністр.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Фінляндія стане членом Альянсу найближчими днями. Він зазначив, що це зробить країну безпечнішою, а НАТО — сильнішим. Генсек нагадав, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу.