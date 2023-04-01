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МИД Финляндии: страна официально может стать членом НАТО в течение нескольких недель

1 апреля 2023 18:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Финляндия может получить приглашение от Генсека НАТО на днях
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Финляндия может получить приглашение от Генсека НАТО в ближайшие дни. В этом уверен министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто.

А финальные шаги к членству в НАТО Финляндии будут предприняты в ближайшие две недели. Об этом говорится в сообщении Yle .

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"Финал" пути Финляндии в НАТО должен начаться с отправки Турцией документа о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепе США. После этого американцы проинформируют Генсека Альянса Йенса Столтенберга, и он направит официальное приглашение в НАТО Финляндию.

"Это может произойти в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если это отправление документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО", — подчеркнул министр.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Финляндия станет членом Альянса в ближайшие дни. Он отметил, что это сделает страну более безопасной, а НАТО — сильнее. Генсек напомнил, что все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому союзу.

 

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