На американському "Саміті за демократію" не буде Туреччини й Угорщини, — FP

Саміт за демократію

Наступного тижня США проведуть другий "Саміт за демократію". Серед запрошених учасників не буде Туреччини та Угорщини.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Деталі

Посадовці Америки заявили, що це рішення відображає все більше занепокоєння відступом Туреччини й Угорщини від демократії, хоча США й покладаються на ці країни в протидії рф та розширенню НАТО.

Представники адміністрації Байдена зазначають, що незапрошення Туреччини й Угорщини на "Саміт за демократію" не означає оцінки Вашингтоном внутрішньополітичної ситуації в цих країнах.

"Що стосується і Туреччини, і Угорщини, ми віддані подальшому зміцненню наших відносин з обома країнами. Вони обидві є важливими союзниками НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес", — заявив посадовець США.

"Саміт за демократію" відбудеться 29 та 30 березня.

Нагадаємо, 21 березня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, Джон Кірбі, зазначив, що заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що Китай нібито є неупередженою стороною в конфлікті між росією та Україною, не можуть бути обґрунтовано сприйняті.

Також ми писали, США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. Робота щодо цього вже ведеться.

Додамо, 20 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 350 мільйонів доларів.