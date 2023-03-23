На американском "Саммите за демократию" не будет Турции и Венгрии, — FP

Саммит за демократию

На следующей неделе США проведут второй "Саммит за демократию". Среди приглашенных участников не будет Турции и Венгрии.

Об этом сообщает Foreign Policy.

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Чиновники Америки заявили, что это решение отражает все большее беспокойство отступлением Турции и Венгрии от демократии, хотя США и полагаются на эти страны в противодействии рф и расширению НАТО.

Представители администрации Байдена отмечают, что неприглашение Турции и Венгрии на "Саммит за демократию" не означает оценки Вашингтоном внутриполитической ситуации в этих странах.

"Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они обе являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес", — заявил чиновник США.

"Саммит за демократию" состоится 29 и 30 марта.

Напомним, 21 марта, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, отметил, что заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Китай якобы является беспристрастной стороной в конфликте между россией и Украиной, не могут быть обоснованно восприняты.

Также мы писали, что США планируют ускорить процесс передачи Украине танков Abrams. Работа по этому поводу уже ведется.

Добавим, 20 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма — 350 миллионов долларов.